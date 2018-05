Actualidade

Os sindicatos dos trabalhadores da saúde anunciaram hoje que voltarão a fazer greve este mês caso não haja acerto de posições com o Governo em relação às suas reivindicações, como a instituição de 35 horas de trabalho.

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap) tem marcada uma reunião com o Ministério da Saúde para sexta-feira, estando em cima da mesa uma proposta que "não contempla aquilo que era a garantia do tempo de trabalho prestado pelos contratos individuais ao longo de 10, 12, 13 e 14 anos" e a pretensão destes trabalhadores relativamente ao salário mínimo, disse o dirigente sindical José Abraão, em conferência de imprensa, em Lisboa.

O sindicalista adiantou que a greve de dois dias dos trabalhadores da saúde, que não inclui médicos e enfermeiros, que termina hoje, está a ter um "grande impacto", sendo que "as perturbações são significativas", rondando 80% de adesão a nível nacional.