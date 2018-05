Actualidade

O Presidente da República reagiu hoje à candidatura da França a país associado da CPLP afirmando que Portugal a acolhe de braços abertos e considerando que esta comunidade está a ganhar peso no mundo.

As autoridades francesas anunciaram na quarta-feira a formalização desta candidatura ao estatuto de observador associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), suportada por um plano de atividades e um plano de ação para a promoção do ensino do português em França.

Marcelo Rebelo de Sousa foi hoje questionado sobre a candidatura da França, no final de uma iniciativa na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e começou por salientar que "imensos países de todo o mundo têm aderido como observadores associados à CPLP".