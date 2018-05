Actualidade

O antigo futebolista Paulo Futre considerou hoje que tudo pode acontecer no dérbi entre Sporting e Benfica, da I Liga de futebol, reconhecendo que pode ser difícil para os 'encarnados' recuperar de uma derrota tremenda com o Tondela.

"O Benfica vem de uma derrota tremenda, porque perder com o FC Porto em casa pode ser normal. Agora, perder com o Tondela, a três jornadas do fim do campeonato, não é fácil para os jogadores se levantarem tão rápido para um dérbi tão especial", referiu Futre, à margem do Estoril Open em ténis.

Os 'encarnados' perderam em casa com o Tondela, por 3-2, na última ronda, ficando a cinco pontos do líder FC Porto e permitindo ao Sporting igualá-los no segundo lugar, uma semana antes do dérbi da 33.ª e penúltima jornada, marcado para sábado.