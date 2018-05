Actualidade

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou hoje a uma pena suspensa de cinco anos a mulher mais velha presa em Portugal, julgada por burla, ordenando a sua imediata libertação, mas com a proibição de sair do país.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, sete arguidos decidiram, em 2016, "engendrar um esquema" para a venda de um imóvel devoluto que não era seu, avaliado em meio milhão de euros, e usufruir das receitas daí provenientes. Para o efeito formaram uma organização, dentro da qual definiram tarefas para cada um.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes justificou a pena suspensa com "a idade" da arguida, o facto de não ter antecedentes criminais e de ter praticado o crime para ajudar o filho, também arguido no processo, condenado a 10 anos de prisão.