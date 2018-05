Actualidade

O novo bispo de Viseu, António Luciano dos Santos Costa, disse hoje à agência Lusa que recebeu a notícia da nomeação pelo papa com "muita surpresa" e com "uma grande emoção".

"Não estando à espera, recebi a notícia com muita surpresa, com uma grande emoção interior, com sentido de fé, também de alguém que quer olhar para a frente com Cristo Bom Pastor, que está disponível, como sempre estive na Diocese [da Guarda]", disse.

António Luciano dos Santos Costa, de 66 anos, sucede a Ilídio Leandro, que em 2017 pediu a resignação de bispo da Diocese de Viseu por motivos de doença, anunciou a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).