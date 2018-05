Actualidade

A Quantum Global, do suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Morais, acusou hoje a administração do Fundo Soberano de Angola (FSDEA) de estar a destruir o valor dos seus próprios investimentos com os processos legais em curso.

Em nota enviada à agência Lusa, em Luanda, e que refere ser igualmente um "esclarecimento para o povo angolano", a empresa reage ao anúncio da administração do FSDEA, há uma semana, que admitiu receios na forma como a Quantum Global geria os investimentos da instituição, anunciado que a pretendia afastar da gestão dos seus ativos.

No comunicado, a Quantum Global refere que os investimentos - gere diretamente 3.000 dos 5.000 milhões de dólares de dotação do FSDEA - "estão intactos e devidamente justificados".