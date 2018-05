Actualidade

A Câmara de Viseu quer classificar como Monumento de Interesse Municipal o painel de azulejos do Rossio, da autoria do pintor portuense Joaquim Lopes, que foi inaugurado em 1931 e hoje é considerado um dos ícones da cidade.

Proposto pelo vereador da Cultura, Património, Turismo e Marketing Territorial, Jorge Sobrado, o procedimento de classificação do painel de azulejos foi hoje aprovado em reunião de Câmara.

Segundo Jorge Sobrado, "atendendo ao valor patrimonial e histórico, artístico e cultural do painel de azulejos do Rossio, ao seu estatuto de ícone da cidade e à sua função paisagística de elemento definidor do centro cívico da cidade", é importante adotar "medidas tendentes à sua proteção, reconhecimento, preservação e restauro".