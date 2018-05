Actualidade

A Companhia Nacional de Música (CNM) anunciou hoje que não vai recorrer da decisão do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, que afastou a editora discográfica do processo em que Tony Carreira é acusado de plágio.

Numa declaração escrita enviada hoje à agência Lusa, Nuno Rodrigues, proprietário da CNM, refere que "não vai recorrer da decisão" do TIC de Lisboa, que, em meados de março deste ano, declarou a perda por parte da editora da qualidade de assistente no processo, justificando que a mesma deixou de ter legitimidade para se manter nos autos nessa qualidade.

A opção da CNM de não interpor recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, abre assim a porta à concretização do acordo assumido em novembro de 2017, proposto pela juíza do TIC e aceite pelo Ministério Público (MP) e arguidos, evitando dessa forma que Tony Carreira e o compositor Ricardo Landum, também arguido no processo, sigam para julgamento.