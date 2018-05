Actualidade

Os primeiros-ministros do Canadá e de Portugal assinaram hoje três compromissos bilaterais "novos e iminentes", um deles para a atualização da cooperação na Segurança Social e que tem sido uma das principais aspirações da comunidade emigrante portuguesa.

Do ponto de vista político, na declaração final assinada por António Costa e Justin Trudeau reafirma-se o "compromisso" dos dois países em relação à NATO, à defesa do comércio livre, da paz e da segurança coletiva e dos oceanos.

No que respeita à questão da "modernização/atualização" do sistema de cooperação ao nível da Segurança Social, os dois executivos dizem que o novo compromisso "será finalizado e celebrado com a maior brevidade possível, para continuar a salvaguardar a proteção social dos rendimentos e promover o comércio e o investimento".