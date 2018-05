Actualidade

Os dirigentes comunistas desafiaram hoje o Governo do PS a ter "uma atitude firme e enérgica na defesa dos interesses nacionais" perante os dados do futuro orçamento europeu e reduções de apoios comunitários que o documento implica.

"O PCP reclama do Governo português uma atitude firme e enérgica na defesa dos interesses nacionais. Não basta exigir que não haja redução dos montantes atribuídos ao país. É necessário questionar os critérios, as prioridades, as orientações e políticas que estão em curso na União Europeia (UE)", lê-se em comunicado.

Segundo os comunistas, "é necessário (...) que o país se bata não só pela recusa de qualquer corte nas verbas de coesão e da agricultura, mas pelo seu reforço no quadro do reforço dos meios financeiros do orçamento comunitário, a par de uma redistribuição criteriosa e adequada pelos Estados-membros em função dos seus níveis de desenvolvimento económico e social".