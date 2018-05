Actualidade

A Guarda Nacional Republicana iniciou, na quarta-feira, na ilha de Samos, na Grécia, a sua missão na operação Poseidon Sea,com o objetivo de prevenir, detetar e fazer cessar ilícitos relacionados com a migração ilegal.

Em comunicado, a GNR explica que esta operação que decorre no mar Egeu, no âmbito da Agência de Gestão de Fronteiras dos Estados Membros da União Europeia(Frontex), destina-se também a prevenir o tráfico de seres humanos e o tráfico de droga, contribuindo para a salvaguarda de vidas humanas no mar, tendo para isso uma embarcação com uma força constituída por nove militares.

Em 2017, a GNR resgatou 1099 migrantes, dos quais 436 crianças e 258 mulheres, tendo percorrido um total de 12.895 milhas náuticas, onde se acrescentam os 90.575 Km de vigilância terrestre.