As instalações e os equipamentos da antiga fábrica de roupa interior da Triumph, que foram hoje a leilão, não obtiveram comprador, uma vez que as licitações ficaram abaixo do esperado.

A base de licitação do imóvel e do recheio era de 5,7 milhões de euros, mas durante o leilão, que se realizou esta tarde nas instalações da antiga fábrica, situada na cidade de Sacavém, concelho de Loures, apareceu apenas uma proposta de 1,5 milhões de euros, que foi recusada.

Deste leilão foi possível apenas vender algumas viaturas da empresa, que foram arrematadas por 58 mil euros.