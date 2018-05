Actualidade

(CORREÇÃO NO TERCEIRO PARÁGRAFO) Otava, 03 mai (Lusa) - O primeiro-ministro afirmou hoje que espera "bom senso" de Bruxelas no sentido de melhorar a proposta inicial de orçamento comunitário e que se desenvolvam agora negociações para que se chegue a um "bom ponto final".

António Costa falava aos jornalistas em Otava, no Centro Recreativo Português Lusitânia, primeiro ponto do programa da visita oficial de quatro dias ao Canadá.

A Comissão Europeia propôs na quarta-feira um orçamento plurianual para a União Europeia para o período 2021-2027 de 1,279 biliões de euros, equivalente a 1,11% do rendimento nacional bruto da UE a 27 (já sem o Reino Unido), que prevê cortes que podem atingir os 7% na Política de Coesão e os 5% na Política Agrícola Comum. (CORRIGE NO TERCEIRO PARÁGRAFO AS REFERÊNCIAS AOS CORTES PREVISTOS NA PROPOSTA ORÇAMENTAL, QUE NOS DOCUMENTOS PUBLICADOS PELA COMISSÃO EUROPEIA APONTAM PARA CERCA DE 5%, MAS QUE POSTERIORMENTE O COMISSÁRIO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO PRECISOU QUE PODERIAM ATINGIR OS 7% NO CASO DA POLÍTICA DE COESÃO)