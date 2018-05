Actualidade

Afonso Dhlakama, presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), morreu hoje, aos 65 anos, disse fonte partidária à Lusa.

Dhlakama vivia refugiado na serra da Gorongosa, no centro do país, desde 2016, tal como já o havia feito noutras ocasiões, quando se reacendiam os confrontos entre a Renamo e as forças de defesa e segurança de Moçambique.

