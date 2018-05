Actualidade

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, considerou hoje que há muita desinformação em matéria de imigrantes indocumentados, designadamente de nacionalidade portuguesa, mas disponibilizou-se para trabalhar com as comunidades sobre aperfeiçoamentos do sistema.

Estas posições foram assumidas pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em conferência de imprensa conjunta com o líder do executivo português, António Costa, em Otava.

Interrogado pela agência Lusa sobre a existência no seu país de um elevado número de cidadãos portugueses indocumentados e, também, sobre casos em que trabalhadores nacionais são obrigados a regressar após quatro anos de trabalho consecutivo em empresas canadianas, Justin Trudeau começou por falar em "desinformação".