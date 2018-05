Estoril Open

O tenista português João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio de pares do Estoril Open, ao eliminar os holandeses Robin Haase e Matwe Midelkoop.

A dupla luso-argentina precisou de 57 minutos para afastar os holandeses, por 6-2, 6-4, defrontando no acesso à final o vencedor do encontro entre os britânicos Kyle Edmund e Cameron Norrie e os australianos Alex de Minaur e Lleyton Hewitt.

João Sousa repete a presença na meia-final em pares do único torneio ATP em Portugal, depois de, em 2014, ainda no Jamor e com outra organização, ter atingido essa fase ao lado de Gastao Elias.