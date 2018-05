Actualidade

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que atribui os Óscares, expulsou o ator Bill Cosby e o realizador Roman Polanski, seguindo o Código de Conduta adotado após a expulsão de Harvey Weinstein.

A expulsão de Bill Cosby e Roman Polanski, envolvidos em casos de alegado abuso sexual e violação, foi aprovada "na terça-feira à noite numa reunião do Conselho de Governadores" da academia, de acordo com um comunicado hoje divulgado por aquela organização.

O ator e o realizador foram expulsos "de acordo com o código de conduta", adotado em dezembro pela Academia, após a expulsão do produtor de Hollywood Harvey Weinstein acusado de abuso e assédio sexual. As acusações foram feitas por cerca de 30 mulheres que trabalham na indústria do cinema, entre elas Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Lea Seydoux, Judith Godrèche, Ashley Judd, e Rosanna Arquette.