Estoril Open

O tenista espanhol Pablo Carreño Busta, segundo cabeça de série, iniciou hoje a defesa do título no Estoril Open com um triunfo sobre o argentino Nicolas Kicker, em dois 'sets'.

Carreño Busta, 11.º do 'ranking' mundial, derrotou Kicker, 93.º da hierarquia, por 6-1, 7-5, em uma hora e 28 minutos, defrontando na próxima ronda o vencedor do encontro entre o espanhol Ricardo Ojeda Lara, vindo da qualificação, e o chileno Nicolas Jarry.

Vencedor em 2017 e finalista vencido em 2016, Carreño Busta pode chegar pelo quarto ano consecutivo às meias-finais no Clube de Ténis do Estoril.