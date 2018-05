Actualidade

Um golo do internacional português Rolando permitiu hoje ao Olympique de Marselha apurar-se para a final da Liga Europa de futebol, equipa que perdeu 2-1, após prolongamento, em casa do Red Bull Salzburgo.

Os franceses, que tinham vencido na primeira mão por 2-0, ainda permitiram à equipa austríaca empatar a eliminatória, depois dos golos de Amadou Haidara, aos 53 minutos, e de Bouna Sarr, aos 65, este na própria baliza, mas Rolando, aos 116 minutos, na sequência de um pontapé de canto muito contestado pelos austríacos, fez o golo que garantiu a passagem da equipa gaulesa.

Na final, agendada para 16 de maio, em Lyon, França, o Olympique vai medir forças com os espanhóis do Atlético de Madrid, que hoje afastaram os ingleses do Arsenal, ao vencerem por 1-0, depois de um empate 1-1 na primeira mão.