Óbito/Dhlakama

O Governo português recebeu "com profundo pesar" a notícia da morte do líder da oposição em Moçambique, Afonso Dhlakama, e disse esperar que "a paz e a reconciliação" sejam alcançadas naquele país.

Em comunicado divulgado hoje à noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), o executivo afirma ter recebido "com profundo pesar a notícia do falecimento de Afonso Dhlakama", presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), e transmite as suas condolências à "família enlutada e ao seu partido".

"Nesta ocasião, cumpre assinalar o papel de Afonso Dhlakama na história moçambicana, designadamente o seu empenhamento no processo que levou à assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992 e, mais recentemente, à trégua de dezembro de 2016 no conflito entre o Governo de Moçambique e a Renamo", assinala o Governo português.