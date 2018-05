Actualidade

O grupo Semapa aumentou os lucros no exercício de 2017 em 2,3%, para 194 milhões de euros, segundo os resultados consolidados hoje divulgados no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na Internet.

Estes resultados assentam numa faturação de 2,165 mil milhões de euros, que representa uma subida de 4,3% em relação ao ano anterior.

O EBITDA (ganhos antes de juros, impostos, amortizações, desvalorizações de ativos e provisões) ascendeu a 500,7 milhões de euros, o que significa uma margem (EBITDA/facturação) de 23,1%.