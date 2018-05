Actualidade

O primeiro-ministro desafiou hoje os investidores canadianos a "descobrirem mais" sobre Portugal, sobretudo no plano económico, num discurso em que definiu como objetivo cimeiro o apoio do seu Governo aos processos de internacionalização das empresas nacionais.

António Costa falava no final de uma visita à empresa portuguesa Frulact, com sede na Maia, distrito do Porto, e que há um ano abriu uma fábrica de iogurtes em Kingston, no Estado do Ontário.

Após um discurso do ministro canadiano da Economia em que falou sobre o objetivo de tornar o seu país "o melhor do mundo para fazer negócios", o líder do executivo português fez depois uma intervenção em português, francês e inglês em que defendeu a tese de que o seu Governo apoia a internacionalização das empresas nacionais.