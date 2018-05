Actualidade

O vulcão Kilauea, no Havai, Estados Unidos, entrou hoje de novo em erupção depois de vários sismos e a lava está a aproximar-se das áreas residencias, que vão ser evacuadas.

A Ilha Grande, no Havai, tem sido palco nos últimos dias de enorme atividade sísmica, pelo que as autoridades já haviam alertado para a possibilidade de erupção do vulcão.

Na quinta-feira, um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter abalou hoje o distrito de Hualien, sem que tenham sido registados vítimas ou danos materiais, indicaram os serviços meteorológicos.