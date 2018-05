Actualidade

Angola exportou 136,2 milhões de barris de petróleo no primeiro trimestre, o que projeta uma revisão em baixa para 2018 em quantidade, mas com cada barril cotado acima do previsto, o encaixe fiscal excede já o esperado.

De acordo com dados do Ministério das Finanças de Angola sobre a exportação e receita fiscal do setor petrolífero, compilados hoje pela agência Lusa, as vendas totais do petróleo angolano ascenderam a mais de 8.350 milhões de dólares (6.800 milhões de euros) entre janeiro e março.

Na origem deste resultado está uma cotação média, por barril exportado, acima dos 61 dólares, quando as previsões do Governo angolano, no Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018, estão fixadas em 50 dólares.