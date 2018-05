Sócrates

O histórico socialista António Campos disse hoje compreender o pedido de desfiliação de José Sócrates e condenou de forma veemente a atitude do Partido Socialista (PS), que considera ter entrado em "julgamentos populares".

"Eu fui deputado constituinte. A Constituição era a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e o Partido Socialista é o partido da liberdade. Eu estive de acordo com a direção do partido quando esta dizia que o que era da justiça era da justiça, o que era da política era da política", disse à agência Lusa António Campos.

De acordo com um dos fundadores do PS, o partido saiu do ADN da sua fundação e passou a entrar nos julgamentos populares.