(CORREÇÃO) Lisboa, 04 mai (Lusa) - A REN - Redes Energéticas Nacionais prevê investir entre 120 e 145 milhões de euros por ano em Portugal até 2021, abaixo da média dos últimos três anos, de 190 milhões anuais, segundo o plano estratégico divulgado hoje.

De acordo com o plano estratégico 2018-21, o investimento da empresa liderada por Rodrigo Costa no mercado doméstico, que continua a ser "o principal foco" da REN, deverá ficar acima dos 500 milhões de euros (que compara com 700 a 800 milhões de euros do último plano atualizado em 2015). (CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO, SUBSTITUINDO "ABAIXO" POR "ACIMA")

No comunicado ao mercado, a REN diz ter 400 milhões de euros para investir até 2021 "em novas oportunidades de crescimento", referindo a nível internacional o mercado da América Latina, onde tem presença desde 2017, com a compra de uma participação de 42,5% no capital social da Electrogas, no Chile.