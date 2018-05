Actualidade

O sistema bancário português está mais resiliente, com melhorias nos principais rácios entre 2016 e 2017, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal BdP).

De acordo com dados hoje divulgados pelo regulador e supervisor bancário relativos à atividade de 2017, houve uma melhoria do rácio de solvabilidade Common Equity Tier (CET) 1 - os elementos de capital de maior qualidade - no agregado do sistema bancário, que passou de 11,4% em 2016 para 13,9% em 2017.

Ao nível da qualidade dos ativos, o rácio de cobertura NPL (sigla em inglês para crédito não performativo) melhorou para os 49,3% (dos 45,3% de 2016) e o rácio de empréstimos e depósitos aumentou para os 92,6% (dos 95,3% de 2016).