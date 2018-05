Actualidade

O lucro do Banco de Portugal aumentou para os 656 milhões de euros em 2017, face aos 441 milhões de 2016, permitindo a distribuição de 525 milhões de euros de dividendos ao Estado, o valor mais alto de sempre.

De acordo com o relatório de atividade e contas de 2017 hoje divulgado pelo Banco de Portugal (BdP), considerando o total de dividendos e os impostos sobre o rendimento pagos relativos a 2017, o montante ascende aos 797 milhões de euros, que foi já entregue ao Estado no final do mês passado, aquando da aprovação das contas.

Em 2016, o BdP entregou 561 milhões de euros (dos quais 352 milhões de euros corresponderam a dividendos) e no ano anterior 277 milhões de euros (dos quais 186 milhões de euros relativos a dividendos).