Óbito/Dhlakama

A chefe da diplomacia da UE salientou hoje que Dhlakama morreu numa altura de "grandes desafios para Moçambique", realçando o seu "papel histórico" na transição democrática no país e as recentes negociações de paz com Maputo.

"Afonso Dhlakama morreu numa altura de grandes desafios para Moçambique. Desempenhou um papel histórico no processo que culminou no Acordo de Paz de Roma, em 1992, e como um ator chave na transição democrática para o país", segundo um comunicado de Federica Mogherini.

O comunicado salienta a "grande determinação demonstrada" pelo líder da Renamo em negociar a paz e a reconciliação com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.