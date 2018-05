Actualidade

A manutenção em funções da diretora-geral das Artes, Paula Varanda, numa entidade cultural, "o que configura uma incompatibilidade", está na origem da demissão da responsável por "perda de confiança política", revelou hoje o Ministério da Cultura.

Em resposta à Lusa, fonte da tutela indicou que "o Ministério da Cultura teve conhecimento [desta situação] recentemente".

Em causa, segundo uma investigação do programa Sexta às Nove, da RTP, estará a ligação de Paula Varanda à Dansul - Dança para a Comunidade no Sudeste Alentejano, uma associação com sede em Mértola, no Alentejo, fundada em 2001, à qual a diretora-geral das Artes continua ligada, mesmo após a sua entrada em funções na DGArtes.