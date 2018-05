Giro

O holandês Tom Dumoulin (Sunweb) conquistou hoje a camisola rosa ao vencer a primeira etapa da Volta à Itália, um contrarrelógio disputado em Jerusalém, no qual José Gonçalves (Katusha-Alpecin) foi quarto.

Dumoulin cumpriu o traçado israelita de 9,7 quilómetros em 12.02 minutos, dois segundos mais rápido do que o australiano Rohan Dennis (BMC) e o belga Victor Campenaerts (Lotto), enquanto Gonçalves gastou mais 12 segundos.

O britânico Chris Froome (Sky), que sofreu uma queda hoje antes do arranque da prova, não foi além do 21.º lugar, a 37 segundos do vencedor do Giro de 2017.