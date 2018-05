Estoril Open

O grego Stefanos Tsitsipas apurou-se hoje para as meias-finais do Estoril Open em ténis, ao afastar o espanhol Roberto Carballes Baena, em três 'sets', no primeiro encontro dos quartos de final.

No primeiro encontro do dia no 'court' central do Clube de Ténis do Estoril, Tsitsipas, 44.º do mundo, conseguiu mais uma reviravolta e venceu o espanhol, 77.º, por 6-7 (2-7), 6-2, 7-6 (7-3), em duas horas e 38 minutos.

Depois de ter estado na final em Barcelona, na semana passada, Tsitsipas, que esteve a perder por 3-0 no 'tie-break' do terceiro parcial, volta a estar numa meia-final, na qual vai defrontar o vencedor do encontro entre o português João Sousa e o britânico Kyle Edmund, terceiro cabeça de série.