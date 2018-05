Sporting-Benfica

O dérbi entre Sporting e Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje considerado de "risco elevado" pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que prevê cerca de 49.500 espetadores no estádio.

Em conferência de imprensa, o subintendente da PSP Pedro Pinho avançou que o planeamento feito para este evento "foi pensado naquilo que já se fez e projetando para o que virá a ser", garantindo que "tudo foi tido em conta", desde as "declarações dos agentes desportivos" ao facto de se tratar de um jogo que pode dar o segundo lugar a uma das equipas.

"Tudo o que possa mexer com a ordem púbica é tido em conta e é preparado. É sempre um dérbi, um clássico que mexe com a cidade de Lisboa, e o policiamento é diferente, mesmo que sejam duas equipas que já se defrontaram anteriormente", frisou o responsável, acrescentando que desde há três noites que estão as forças de segurança estão "a controlas as imediações" do Estádio José Alvalade.