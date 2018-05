Actualidade

Mais de 2.000 assistentes operacionais precários de escolas têm homologada a passagem a funcionários da Administração Pública, um processo que ainda incluirá vários milhares de trabalhadores, anunciou hoje o ministro da Educação.

Em dia de greve de trabalhadores não docentes, Tiago Brandão Rodrigues não comentou diretamente a paralisação, mas afirmou que o Governo "tem feito um esforço" para aumentar o número de assistentes nas escolas.

Com a nova portaria que definiu o número de assistentes por escola, entraram quase 3.000, informou, com "incidência clara no pré-escolar e nas necessidades educativas especiais".