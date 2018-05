Actualidade

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou hoje, por maioria, a atribuição da Medalha de Mérito ao ex-presidente do Governo Regional Alberto João Jardim e agendou uma sessão solene para 04 de junho, que contará com a presença do agraciado.

A atribuição da mais alta insígnia da Região Autónoma da Madeira ao ex-chefe do executivo, que governou o arquipélago durante quase quatro décadas, foi proposta pelo PSD e contou com o apoio do atual governo, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

A proposta foi aprovada na comissão permanente da Assembleia Legislativa pelo PSD, PS e CDS-PP, no decurso de uma reunião a que o PCP faltou.