A diretora-geral das Artes, Paula Varanda, demitida pelo Ministério da Cultura, afirmou hoje que cessou funções como diretora artística do projeto Dansul em 2016, após ter recebido o convite para assumir o cargo na Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Na sequência de um contacto da agência Lusa sobre a demissão hoje anunciada oficialmente, a responsável respondeu com um comunicado, justificando que se manteve presidente da direção do projeto "porque a assembleia geral não conseguiu até à data apresentar um novo corpo gerente ou deliberar o encerramento da associação".

"Não informei a minha tutela desta necessidade, criando assim, involuntariamente, um motivo para a minha demissão, por conduta imprópria da que me obrigava o cargo. Mas nunca vi este ato como atividade profissional da AMDA [Associação em Mértola para Desenvolver e Animar], em acumulação - cessei essas funções com a minha nomeação como diretora-geral", refere, no comunicado.