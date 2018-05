Actualidade

A videovigilância em Lisboa vai ser alargada, em 2019, ao Cais do Sodré e à frente ribeirinha do Tejo no âmbito do programa "Noite + Segura", anunciou hoje o presidente da Câmara, Fernando Medina (PS).

"O que queremos é que, já no próximo ano de 2019, estas áreas estejam todas cobertas com sistema de videovigilância, que permitam uma ação mais eficaz das forças de segurança e também uma ação dissuasora de comportamentos e um sentimento de segurança daqueles que frequentam estas zonas", afirmou o autarca socialista na apresentação daquele programa.

O Cais do Sodré e a frente ribeirinha (entre as Docas de Santo Amaro e o Cais do Sodré) juntam-se assim ao Bairro Alto, a primeira zona de Lisboa a ter sistema de videovigilância.