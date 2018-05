Actualidade

O contrato de concessão de recuperação do Hotel de Turismo da Guarda ao grupo MRG foi assinado hoje, estimando-se um investimento total de cerca de sete milhões de euros, informou a Secretaria de Estado do Turismo.

O contrato de concessão foi hoje assinado pelo "presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e pelos representantes do consórcio MRG Property e MRG Construction", referiu o gabinete da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A concessão é feita por 50 anos, no âmbito do programa Revive, e estima-se que o investimento total para a recuperação do edificado seja de cerca de sete milhões de euros, acrescentou.