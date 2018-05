Actualidade

O treinador do Sporting manifestou-se hoje convicto nos regressos de Mathieu, Piccini e William Carvalho à equipa e disse ter o "'feeling'" de que Jonas atuará pelo Benfica, no jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol.

"Esses três jogadores [Mathieu, William e Piccini] estão clinicamente aptos, apesar de amanhã ainda termos um treino, mas à partida vão estar na convocatória. Os três jogadores têm 99,9% de possibilidades de estar no jogo de amanhã", afirmou Jorge Jesus na antevisão ao dérbi de sábado em Alvalade.

As previsões de Jorge Jesus na conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade estenderam-se também ao rival Benfica, com o prognóstico de um regresso do avançado brasileiro Jonas aos relvados, depois de o melhor marcador do campeonato, com 33 golos, estar parado há cerca de um mês e ter falhado as derradeiras quatro jornadas.