Actualidade

O treinador de futebol do Benfica garantiu hoje que irá continuar ao serviço dos 'encarnados' nas duas próximas épocas, que já se encontra a preparar, e salienta que o foco está agora no triunfo frente ao Sporting.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'leões', 'puxou dos galões' e relembrou que desde que chegou ao Benfica conquistou seis troféus, dois dos quais como campeão nacional, e contribuiu para o aumento da faturação do clube e para o lançamento de vários jogadores.

"Quando vim para o Benfica prometi trabalhar muito. Não prometi títulos. Não sou rato do porão para sair daqui para fora. Estou a preparar a próxima época já há muito tempo. Desde janeiro. Uma grande equipa, um grande clube, tem de trabalhar no presente e no futuro. Se quiserem saber a que horas é o pequeno-almoço no primeiro dia de estágio nos Estados Unidos, posso dizer", afirmou.