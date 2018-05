Actualidade

As sete associações que representam os polícias e militares terminaram hoje a vigília junto à Presidência da República, mas vão voltar aos protestos caso o Governo não resolva o problema na GNR e Forças Armadas até 10 de maio.

Os polícias e militares tinham iniciado, na quarta-feira, uma vigília por tempo indeterminado junto à Presidência da República, em Lisboa, para exigir o desbloqueamento das carreiras e a contagem do tempo em que estiveram congeladas, entre 2011 e 2017, tal como está previsto no Orçamento do Estado deste ano.

Na quinta-feira, o Ministério da Administração Interna anunciou que 15.000 elementos da Polícia de Segurança Pública vão ter as carreiras descongelada em 2018, o que deverá acontecer em maio e com efeitos retroativos desde janeiro.