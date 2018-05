Actualidade

A greve de hoje dos trabalhadores não docentes igualou as maiores do setor já feitas no passado e levou ao encerramento de mais de 500 escolas, segundo dados da Federação Nacional de Educação (FNE).

Os sindicatos da função pública indicam, por sua vez, que a greve se saldou pelo encerramento de 700 escolas, e teve uma "elevadíssima adesão" de 85 por cento.

Em declarações à agência Lusa o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, disse que num levantamento feito pela estrutura se constatou que centenas de escolas encerraram e que muitas outras funcionaram com "serviços mínimos" devido à ausência de muitos funcionários.