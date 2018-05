Actualidade

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, disse hoje que o Governo "teve vergonha" de assinar o contrato de concessão de recuperação do Hotel de Turismo naquela cidade, mas manifestou contentamento pela solução encontrada.

Em causa está o contrato de concessão do edifício, hoje assinado entre o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e representantes do consórcio MRG Property e MRG Construction, de acordo com informação da Secretaria de Estado do Turismo, para o qual a autarquia alegadamente não foi convidada, situação que Álvaro Amaro disse lamentar "profundamente".

"Lamento profundamente só hoje ter sabido da assinatura do contrato por um jornalista de uma rádio local e por notícias da Lusa. O lamento é por uma questão institucional, a senhora secretária de Estado do Turismo esteve no passado sábado na Guarda e nada disse, mas ao mesmo tempo sinto contentamento pela intensa luta que travei [pela recuperação do hotel], que valeu a pena", disse à agência Lusa Álvaro Amaro.