Incêndios

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse hoje que o país terá este ano, em termos de meios aéreos de combate a incêndios, o "melhor sistema de resposta" que alguma vez possuiu.

"Nesta matéria, o que nós teremos é o melhor sistema de resposta em termos de meios aéreos que o país alguma vez teve. Portanto, há decisões que foram tomadas, há sobretudo uma diversificação da resposta. Nós teremos meios aéreos, quer helicópteros quer aviões, disponíveis todo o ano", garantiu o governante.

O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, à margem da cerimónia de assinatura de protocolos para constituição de 79 Equipas de Intervenção Permanente (EIP) entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e as Câmaras Municipais de vários pontos do país.