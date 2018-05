Incêndios

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse hoje que 600 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) vão ser integrados na função pública no âmbito do processo de regularização de trabalhadores com vínculos precários.

Segundo Eduardo Cabrita, o Governo está a fazer o reforço da "profissionalização do sistema" de combate a incêndios rurais que inclui várias vertentes, como a regularização do vínculo precário dos elementos da FEB.

A aposta "leva também a que seja regularizado, ao fim de mais de uma década, a situação profissional dos elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) no âmbito do processo de regularização de trabalhadores com vínculos precários", disse.