Actualidade

O ex-Presidente dos Estados Unidos da América George H. W. Bush, de 93 anos, teve na sexta-feira alta hospitalar, após 13 dias de internamento, que ocorreu um dia depois do funeral da mulher, foi hoje anunciado.

O porta-voz do antigo chefe de Estado norte-americano, Jim McGrath, informou na rede social Twitter que os médicos do hospital referiram que George H. W. Bush está a recuperar e que este está "feliz por regressar a casa", noticiou a Associated Press.

O ex-Presidente norte-americano George H. W. Bush foi hospitalizado no dia 22 de abril, um dia após o funeral da mulher, Barbara, devido a "uma infeção que se disseminou no sangue", anunciou dois mais tarde o seu porta-voz.