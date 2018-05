Actualidade

A portuguesa Inês Henriques, que era detentora do recorde mundial nos 50 quilómetros marcha, não terminou hoje a prova do Campeonato do Mundo de Nações na China, que uma atleta da casa ganhou batendo o recorde da desportista lusa.

Inês Henriques, atleta do CN Rio Maior, que era recordista mundial com o tempo de 04:05.56 horas, alcançado em 13 de agosto de 2017 nos Mundiais de Londres, não concluiu a prova do Campeonato do Mundo de Nações em Marcha Atlética disputada em Taicang.

A chinesa Rui Liang alcançou o tempo de 04:04.36, com este país a conseguir, ainda, o segundo lugar do pódio através de Hang Yin e o tempo de 04:09.09 horas. Coube à australiana Claire Tallent a medalha de bronze, ao fazer os 50 quilómetros de marcha em 04:09.33 horas.