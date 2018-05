Actualidade

O árbitro Carlos Xistra foi nomeado para arbitrar hoje o dérbi entre Sporting e Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este vai ser o terceiro embate entre 'leões' e 'águias' que o árbitro da associação de Castelo Branco vai arbitrar, o primeiro no Estádio José Alvalade, e o 10.º jogo entre 'grandes', contando com Hugo Miguel no videoárbitro (VAR).

Sporting e Benfica defrontam-se hoje, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:30, num encontro determinante para a atribuição do segundo lugar do campeonato, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que os dois rivais estão empatados com 77 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto.