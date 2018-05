Actualidade

Boa Vista (Brasil), 05 mai (Lusa) - O Governo brasileiro prepara-se para instalar novos abrigos para refugiados no estado de Roraima, antevendo uma possível nova onda de imigrantes venezuelanos que, desde 2017, chegam aos milhares na região do norte do Brasil.

"Não podemos ser surpreendidos" pelo aumento da chegada dos venezuelanos, disse o general Eduardo Pazuello, responsável pela operação humanitária implantada para ajudar os venezuelanos na cidade de Pacaraima e em Boa Vista, capital de Roraima.

Pazuello esclareceu que o fluxo migratório, que já levou cerca de 40.000 venezuelanos ao Brasil, foi "estabilizado" e que não há nenhuma indicação de que se vai intensificar, embora ainda dois novos abrigos vão ser instalados, totalizando nove, para eventuais novas chegadas.