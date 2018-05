Actualidade

A polícia indiana prendeu hoje 14 pessoas suspeitas de sequestrar, violar e queimar o corpo de uma adolescente, no mais recente caso de crimes contra as mulheres na Índia, mesmo com o recente endurecimento das leis.

O magistrado do distrito, Jitendera Singh, disse que os acusados sequestraram a adolescente em Chatra, uma aldeia no estado de Jharkhand, enquanto a jovem estava a participar numa cerimónia de casamento, na quinta-feira.

Alguns dos acusados alegaram que a violaram e depois deixaram-na ir para casa.